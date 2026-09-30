Oppositiosta listaa on arvosteltu jo ennakkoon "leikkausmoukariksi". MTV Uutiset lähettää tilaisuuden suorana tässä artikkelissa ja MTV Uutiset Livessä.
Kokoomus esittelee ensi vaalikauden säästölistansa eli niin sanotun velkajarruohjelmansa tänään kello 11 alkavassa tiedotustilaisuudessa.
Mediatietojen mukaan kokoomuksen lista sisältää 9 miljardin edestä leikkauksia esimerkiksi julkiselle sektorille, sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin eikä lainkaan veronkorotuksia.
Ennakkotietojen mukaan miljardi euroa voitaisiin käyttää muun muassa kasvua ja turvallisuutta vahvistaviin investointeihin, jolloin nettona leikkauksia olisi 8 miljardia euroa.
Paikalla tilaisuudessa ovat kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Petteri Orpo, varapuheenjohtajat Karoliina Partanen, Antti Häkkänen ja Sari Multala, puoluesihteeri Maggie Keskinen, puoluevaltuuston puheenjohtaja Arto Satonen sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
Oppositiosta listaa on arvosteltu jo ennakkoon ”leikkausmoukariksi” samaan tyyliin kuin kokoomus on puhunut vasemmistopuolueiden "veromoukarista".
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Ensi vaalikauden sopeutustarve on karkeasti kymmenen miljardia euroa, ja puolueilta odotetaan ennen kevään eduskuntavaaleja tietoa keinoista, joilla ne aikovat sen saavuttaa.