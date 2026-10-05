Suomalaisesta droonintorjuntayhtiö Sensofusionista on tulossa Helsingin pörssiin uusi miljardiyritys.

Kymmenen vuotta sitten perustettu teknologiayhtiö Sensofusion on listautumassa Helsingin pörssiin. Yleisön osakeanti päättyy huomenna.

Sensofusion myy droonien tunnistamiseen, torjuntaan ja lamauttamiseen tarkoitettuja, erityisesti radiosignaalien seurantaan perustuvia laitteita ja järjestelmiä.

Niitä ovat ostaneet niin Suomen puolustusvoimat kuin Ukraina, Israel ja Yhdysvaltojen asevoimatkin.

− Se, että Ukraina on ollut kyvykäs puolustamaan itseään, on käynnistänyt tämän markkinan. Sen seurauksena on ollut se, että kaikki länsimaat ovat lähteneet varautumaan siihen, että heille tulisi samanlainen tilanne kuin Ukrainalla on, Sensofusionin toimitusjohtaja Tuomas Rasila sanoo.

Arvokas listautuja

Pörssiin jytkähtäessään Sensofusion on poikkeuksellinen yhtiö, jonka tavoitteena on listautumisen jälkeen yli puolentoista miljardin euron markkina-arvo.



Pörssisäätiön mukaan arvokkaampia listautujia ovat tällä vuosikymmenellä olleet vain jättiyhtiöistä irronneet konepajayhtiö Kalmar ja finanssiyhtiö Mandatum sekä Helsinkiin ja New Yorkiin yhtäaikaisesti kesällä listautunut kvanttitietokoneita kehittävä IQM.



Sensofusion ja IQM ovat kumpikin Helsingin pörssissä uuden ajan yhtiöitä, joiden teknologiat kuulostivat vielä viisitoista vuotta sitten liki tieteisfiktiolta.

− Kyllähän se kertoo Helsingin pörssin sellaisesta tietystä profiilin muutoksesta. Suomalainen elinkeinoelämä on hajautumassa perinteisistä teollisuusyhtiöistä korkeamman teknologian yhtiöihin, sanoo Inderesin analyytikko Roni Peuranheimo.