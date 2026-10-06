Yli satavuotias pyörämerkki Tunturi palaa suomalaiseen omistukseen 23 vuoden jälkeen.

Helkama on ostanut Tunturi-pyöräbrändin. Kaupan myötä tunnettu kotimainen kuluttajabrändi siirtyy takaisin suomalaiseen omistukseen 23 ulkomaalaisomistusvuoden jälkeen.

Viimeiset parikymmentä vuotta pyöriä on valmistettu Unkarissa, kun Tunturi oli yksi hollantilaisen konkurssiin elokuussa menneen Accel Groupin pyörämerkeistä.

Helkama Emotorin hallituksen puheenjohtajan Satu Helkama on iloinen kertoessaan; että Tunturi kotimaisena kuluttajabrändinä palaa nyt suomeen

Hänen mukaansa kauppa tuplaa Suomen pyöräalan kotimaisuusasteen.

– Suomalaisena perheyrityksenä meille on tärkeää, että saamme Suomeen kasvua ja investointeja. Täällä tarvitaan kotimaisia kuluttajabrändejä, Helkama sanoo.

Perinteiset pyörät nousussa sähköpyörien rinnalla

Helkaman mukaan sähköpyörät ovat edelleen tärkeä osa yhtiön liiketoimintaa, mutta perinteisten pyörien kysyntä on kasvanut.

Hän arvioi syyksi taloustilanteen. Sähköpyörät ja tavalliset pyörät ovat hänen mukaansa erilaisia ostoksia ja kulkuneuvoja.

Tunturin ja Helkaman pääasiallinen kohderyhmä on työikäiset. Sähköpyörät sopivat Helkaman mukaan hyvin myös ikääntyville, joille ne lisäävät liikkumista.

Suomessa tarvitaan myös omia kuluttajabrändejä, ja Helkama on valmis kantamaan kortensa kekoon, sanoo Satu Helkama.

Suunnittelussa huomioidaan pohjoiset olosuhteet

Helkama Veloxin toimitusjohtaja Tero Valtonen sanoo, että kaupalla on myös merkittävä liikevaihdon kasvupotentiaali.

Suunnittelussa suomalaiset olosuhteet näkyvät.

– Täällä on loskaa ja pimeää, joten tarvitaan valoja ja lokasuojia. Pyörän suunnittelu on yllättävänkin erilaista kuin vaikkapa Keski-Euroopassa, Valtonen sanoo.

Pyöräalan viime vuodet ovat olleet vaikeita, ja Valtonen myöntää, että alalla on mennyt huonosti. Hänen mukaansa tilanne on nyt parantumassa ja paranee edelleen ensi vuonna.

Hän uskoo pyöräilyn kasvuun pitkällä aikavälillä.

– Kaikki megatrendit suosivat pyöräilyä, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan on suuri etu, että kolme tunnettua pyöräbrändiä on nyt samassa talossa ja suomalaisessa omistuksessa. Se mahdollistaa synergioiden etsimisen sekä portfolioiden ja mallistojen tarkastelun kokonaisuutena.