Euriborin päivälasku puhuttaa analyytikoita.
12 kuukauden euribor eli suomalaisten asuntolainojen yleisin viitekorko laski tänään 3,186 prosenttiin.
OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen nimittää laskua X:ssä "isoksi jysäykseksi".
– Kyseessä koko historian 11. voimakkain laskupäivä. Volatiliteetti tulee jatkumaan ja jatko riippuu Lähi-idän tilanteen kehityksestä, Hännikäinen kirjoittaa viestipalvelussa.
Myös Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich kiinnitti huomiota reippaaseen sukellukseen ja liitti sen "etenkin Ranskaan liittyviin huoliin". Ranska on velkakriisissä, jonka pelätään leviävään laajemminkin muualle Eurooppaan, kertovat muun muassa Axios ja Fortune.
– Keskuspankin koronnostoja on kuitenkin edelleen horisontissa, seuraavan kerran näillä näkymin joulukuussa, von Gerich kirjoittaa X:ssä.
Vielä alkuvuonna 12 kuukauden euribor oli hieman yli kahdessa prosentissa. Kolmen prosentin haamuraja ylitettiin elokuun lopussa ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuoteen, ja nousu jatkui syyskuussa.