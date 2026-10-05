OP Pohjola kertoo aloittavansa kahdet muutosneuvottelut.
Pohjola Vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1 800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää.
OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää.
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OP Pohjola perustelee muutosneuvotteluja tarpeella vahvistaa kilpailukykyä ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään kolme viikkoa.