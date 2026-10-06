Jokaisesta puolustushankintaan käytetystä eurosta 75 senttiä päätyy ulkomaille.
Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta.
Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi.
Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto.