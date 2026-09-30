Valtionvelka on kasvanut viidessä vuodessa nopeasti.
Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90 prosentin rajan vuoden toisella neljänneksellä.
Tilastokeskuksen seuraa julkisyhteisöjen velan määrää neljännesvuosittain.
Julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2026 toisella neljänneksellä 259,6 miljardia euroa ja kasvoi vuoden 2026 2. neljänneksen aikana 4,8 miljardia euroa.
Suhteessa bruttokansantuotteeseen julkisyhteisöjen velka oli 90,3 prosenttia.
Valtionhallinnon velka kasvoi vuoden 2026 toisella neljänneksellä 4,0 miljardia euroa.
STT:n mukaan nopeimmin on kasvanut valtionvelka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4,0 miljardia euroa.
Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä viisi vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75 prosenttia.
Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle.
EU:n finanssipoliittiset säännöt asettavat puitteet julkisen talouden hoidolle jäsenmaissa.
EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan julkisen talouden velka saa olla enintään 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, joten Suomi on ylittänyt sen selvästi.