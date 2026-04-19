Poliisi puuttui Vantaalla viime yönä järjestettyyn suureen mopomiittiin.

Vantaalla järjestettiin viime yönä mopomiitti, johon osallistui satoja nuoria. Poliisin yleisjohtaja, komisario Aki Rantahuhta Itä-Uudenmaan poliisista kertoo MTV Uutisille, että yöllisessä mopomiitissä oli tuttuja elementtejä.

– Halutaan vähän keulia mopoilla ja moottoripyörillä.

Rantahuhta kertoo, että paikalla oli viriteltyjä ajoneuvoja. Poliisi antoi sakkoja ja huomautuksia laittomista viritelmistä ja ajorikkeistä.

Ajoradalla istuminen vaarallista hölmöilyä

Rantahuhta nostaa erityisesti esille tilanteen, jossa nuorisoa siirtyi istumaan ajoradalle ja estämään poliisin liikkumista. Hän painottaa tilanteen vaarallisuutta ajoradalla istuville.

– Siellä jos joku mopo tai moottoripyörä tai auto lähtee joltain henkilöltä käsistä, niin siitä tulee aika rumaa jälkeä, jos istutaan tiellä ja joku ajaa sinun yli. Tällaiset hölmöilyt, ajoradalla istumiset, ne saisi mielestäni jättää kokonaan pois. Kyllä terve jälki pitää olla mukana.

Poliisi puuttui tilanteeseen ja poisti ihmisiä ajoradalta.

– Onhan se aika edesvastuutonta ja vaarallista toimintaa, että mennään ajoradalle istumaan.

Rantahuhta toteaa, että hänellä ei ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon ajoradalla istui nuorisoa.