Hallituspuolue RKP esittää työttömyysturvan suojaosan palauttamista.
Puolue perustelee esitystään sillä, ettei suojaosan poistaminen ole lisännyt siirtymistä osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön.
RKP:n mukaan on päinvastoin merkkejä siitä, että osa nuorista jättää sen vuoksi työn kokonaan vastaanottamatta.
Suojaosan palautus sisältyy RKP:n esittämiin toimenpiteisiin nuorten työllisyyden tukemiseksi.
Työttömyysturvan suojaosa poistui noin kaksi vuotta sitten. Sen poistamisesta päätettiin nykyisen hallituksen esityksestä.