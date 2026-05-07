Hallituksen kaavailema tuki datakeskuksille viivästyy aiotusta heinäkuun alusta.

– On joitakin avoimia kysymyksiä, jotka vaativat vielä poliittisen hyväksynnän, minkä jälkeen prosessia voidaan viedä eteenpäin, kertoo valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen MTV Uutisille.

Käytännössä tuen yksityiskohdista on erimielisyyttä hallituspuolueiden välillä.

Hallitus linjasi viime syksynä, että datakeskuksille valmistellaan uusi valtiontuki, jonka oli määrä tulla voimaan 1. heinäkuuta alkaen, eli samaan aikaan, kun datakeskusten sähköverotuki poistuu. Tuolloin päätettiin, että kyseessä on määräaikainen, 10 vuoden tuki, joka maksaisi valtiolle 30 miljoonaa euroa vuosittain.

Tuki perustuisi datakeskusten sähkönkulutuksesta maksettaviin veronpalautuksiin, ja sen tavoitteena olisi parantaa energiatehokkuutta.

MTV Uutisten tietojen mukaan auki on muun muassa se, miten 30 miljoonan euron vuotuinen tuki käytännössä jakautuisi datakeskustoimijoiden välillä.

Datakeskuksien hyödyistä ja haitoista on käyty viime viikkoina julkista keskustelua. Muun muassa Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura kommentoi tällä viikolla, että Suomessa toimivat datakeskukset tuottavat valtiolle tällä hetkellä hyvin vähän verotuloja.