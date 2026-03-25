Etlan mukaan sota Persianlahdella hidastaa tällä hetkellä Suomen ja koko euroalueen talouskasvua.

Suomen bruttokansantuote eli bkt kasvaa tänä vuonna aiempaa arvioitua vähemmän, ennustaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Tänä vuonna Etla ennustaa bkt:n kasvavan yhden prosentin, kun aiemmin ennustettiin 1,4 prosentin kasvua.

Kasvua vauhdittavat investoinnit sekä kotitalouksien lisääntynyt ostovoima.

Etlan mukaan sota Persianlahdella nostaa energian hintoja ja hidastaa Suomen sekä koko euroalueen talouskasvua. Sota ei Etlan mukaan tuhoa talouskasvua, mutta voi pitkittyessään jäädyttää sen.

Tähän mennessä Persianlahden alueen sodan suurin vaikutus on Etlan mukaan näkynyt öljyn ja öljyjalosteiden, kuten liikennepolttoaineen, hinnoista. Näillä näkymin tilanne ei kuitenkaan ole vielä verrattavissa vuoteen 2022, jolloin Venäjän täysmittainen hyökkäyssota Ukrainassa alkoi.

– Viljan ja öljykasvien maailmanmarkkinoihin vaikutti suuresti Mustanmeren kuljetusten häiriintyminen, mitä ei nyt ole. Lisäksi häiriö maakaasussa osui Eurooppaan, kun putkikuljetukset Venäjältä estyivät. Nyt tämä häiriö on globaalimpi, huomauttaa Etlan vanhempi tutkija Ville Kaitila tiedotteessa.

Ensi vuonna Etla ennustaa bkt:n kasvavan 1,5 prosenttia.

Etlan mukaan valtion ja paikallishallinnon ennustetaan pysyvän alijäämäisinä myös vuosina 2026–2028. Tällöin velkasuhde jatkaa kasvuaan, mutta hidastuvasti.

Työllisyys kasvanee hieman

Etlan mukaan virallinen työttömyysaste antaa tällä hetkellä liian synkän kuvan työmarkkinoista ja koko suhdannekuvasta. Viime vuonna työttömyysaste oli 9,7 prosenttia.

Etla ennustaa työllisyyden kasvavan tänä vuonna hieman yli puoli prosenttia ja jatkavan kasvua myös ensi vuonna.

– Työmarkkinoista piirtyy huomattavasti maltillisempi kuva, kun tarkastellaan muita työttömyyden mittareita, kuten työnvälityksen työttömiä työnhakijoita tai työttömyysedunsaajien määrää, Etlan vanhempi tutkija sanoo tiedotteessa. –Vaikka työttömyys on noussut myös näiden mittareiden mukaan, antaa virallinen työttömyysaste liian synkän kuvan työmarkkinoista siksi, että sen mukaan työttömien määrä on kasvanut paljon enemmän kuin työllisyys on heikentynyt, hän jatkaa.