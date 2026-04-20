– Sisko oli katsonut, että leipätaikina oli kohonnut ja hän rupesi sitä leipomaan. Samaan aikaan lehmä poiki vasikan. Isä totesi, ettei vasikkaa voi evakkojunaan ottaa mukaan. Hän joutui teurastamaan sen ja sisko laittoi lihat uuniin. Saivat evästä junaan.
Evakkojuna kulki Etelä-Pohjanmaalle Alavuden Ranta-Töysään.
Pari vuotta kului uudessa kodissa, kunnes kesäkuussa 1941 Suomi aloitti hyökkäyksen Neuvostoliittoa vastaan ja valloitti Karjalan takaisin. Marja vanhempineen ja sisaruksineen pääsi takaisin Pyhäjärvelle.
Kotitalo oli yhä pystyssä, joskin vastassa oli kauhea näky.
– Tuhoa. Sotkettu joka paikkaa ja lattiat olivat täynnä ulostetta.
Ilmeisesti neuvostojoukkojen sotkuihin oli varauduttu, sillä kylillä kiersi "puhdistusjoukko", joka korjasi sotkuja ennen kuin kotitaloon sai asettua. Sen jälkeen Marjalla alkoi riemu kotipihassaan.
– Juoksentelin paljain jaloin ja se tuntui niin mainiolle. Sitten velipoika keksi leikin, että mennään navetan vintille. Hää pisti miut sitten tynnyriin ja pyöritti alas hevossiltaa pitkin. Auta armias, kun äiti näki. Huutia tuli, Lahtinen muistelee.
Onnellisia ja ahkeria oltiin takaisin kotiin päästyään. Lahtinen muistelee, että joka paikassa rakennettiin ja oltiin muutenkin toimeliaita.
"Päivä, kun koti jätettiin lopullisesti"
Onnellisuus, ja akselivaltojen sotaonni, kesti vain muutaman vuoden, kun rintaman suunta kääntyi takaisin länteen.
– Eihän me kauaa siellä saatu olla. 20. kesäkuuta 1944. Päivä, kun koti jätettiin lopullisesti.
Lahtisen kaulaan ripustettiin kankainen tai nahkainen lappu, jossa luki tärkeimmät häntä koskevat tiedot.
Lapussa lukee: Marja Inkinen. Vanhemmat Hilma ja Matti. (VPL) Pyhäjärvi.MTV
Evakkomatka alkoi ja perhe joutui heti Elisenvaaran pommitukseen.
Tiistaina 20. kesäkuuta 1944 Neuvostoliitto suoritti tuhoisimman lentopommituksen, mitä koko talvi- ja jatkosodan aikana oli nähty. Pääkohde oli Elisenvaaran rautatieasema, jonka kautta kuljetettiin suomalaisjoukkoja Kannaksen torjuntataisteluihin.
Pommituksen alkaessa puolilta päivin Elisenvaaran asemalla junayhteyksiä odotti yli tuhat ihmistä. Yli sata evakkoa, sotilasta ja lottaa kuoli pommituksessa. Marja Lahtisen perhe selvisi.
Kuukausi vaihtui heinäkuuksi ja paikkakunta Etelä-Pohjanmaan Pylkönmäeksi.
– Meidät laitettiin autoon, että meidät lähetetään Ruotsiin. Eikös mitä, äiti haki lapsensa pois ja sanoi, että 'mie en anna lapsia mihinkää Ruotsiin'.
Jatkosodan päättänyt Moskovan välirauha astui voimaan kaksi kuukautta myöhemmin 19. syyskuuta. Koti ja muistot jäivät lopullisesti rajan taakse.
Itkuiset uudelleenkäynnit
Vaikka koti jäi rajan taakse, on Lahtinen kuitenkin päässyt käymään vielä sotienkin jälkeen entisellä kodillaan, jopa neljästi. Viimeisin matka tapahtui vuonna 2015.
– Ne käynnit on itkuisia. Kun näkee sen kotiportin…, Lahtinen liikuttuu lähetyksessä.
Muistot ja perinteet virtaavat Lahtisen karjalaisessa verenperimässä yhä. Ruokapöytään hän kattaa aina mielellään, jos ei nyt enää seitsemää eri sorttia, niin ainakin tuttuja makuja 80 vuoden takaa. Vieraanvaraisuutta unohtamatta.
– Ovet ovat aina auki vieraille, Lahtinen kertoo.
