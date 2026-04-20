Eräs tarina koskee hänen 15 vuotta vanhemman siskonsa ja isänsä hetkeä ennen evakkoon lähtemistä. Lahtisen äiti nuorempine lapsineen oli jo lähtenyt evakkoon heti, kun määräys siitä oli tullut.

Lahtinen ei itse muista ensimmäisestä evakkoon joutumisestaan mitään – olihan hän vain kaksivuotias, mutta hänelle on kerrottu jälkikäteen niistä ajoista.

– Sisko oli katsonut, että leipätaikina oli kohonnut ja hän rupesi sitä leipomaan. Samaan aikaan lehmä poiki vasikan. Isä totesi, ettei vasikkaa voi evakkojunaan ottaa mukaan. Hän joutui teurastamaan sen ja sisko laittoi lihat uuniin. Saivat evästä junaan.

Pari vuotta kului uudessa kodissa, kunnes kesäkuussa 1941 Suomi aloitti hyökkäyksen Neuvostoliittoa vastaan ja valloitti Karjalan takaisin. Marja vanhempineen ja sisaruksineen pääsi takaisin Pyhäjärvelle.

Ilmeisesti neuvostojoukkojen sotkuihin oli varauduttu, sillä kylillä kiersi "puhdistusjoukko", joka korjasi sotkuja ennen kuin kotitaloon sai asettua. Sen jälkeen Marjalla alkoi riemu kotipihassaan.

– Juoksentelin paljain jaloin ja se tuntui niin mainiolle. Sitten velipoika keksi leikin, että mennään navetan vintille. Hää pisti miut sitten tynnyriin ja pyöritti alas hevossiltaa pitkin. Auta armias, kun äiti näki. Huutia tuli, Lahtinen muistelee.

Onnellisia ja ahkeria oltiin takaisin kotiin päästyään. Lahtinen muistelee, että joka paikassa rakennettiin ja oltiin muutenkin toimeliaita.

"Päivä, kun koti jätettiin lopullisesti"

– Eihän me kauaa siellä saatu olla. 20. kesäkuuta 1944. Päivä, kun koti jätettiin lopullisesti.

Itkuiset uudelleenkäynnit

Vaikka koti jäi rajan taakse, on Lahtinen kuitenkin päässyt käymään vielä sotienkin jälkeen entisellä kodillaan, jopa neljästi. Viimeisin matka tapahtui vuonna 2015.

Muistot ja perinteet virtaavat Lahtisen karjalaisessa verenperimässä yhä. Ruokapöytään hän kattaa aina mielellään, jos ei nyt enää seitsemää eri sorttia, niin ainakin tuttuja makuja 80 vuoden takaa. Vieraanvaraisuutta unohtamatta.