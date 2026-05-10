Toyotan suomalaiskuski Sami Pajari valotti hieman haasteitaan Portugalin MM-rallin 21. erikoiskokeen jälkeen.

Pajari kertoi sunnuntaipäivän ensimmäisellä erikoiskokeella kärsivänsä jonkinlaisesta ongelmista, mutta ei avannut asiaa enempää.

Kisan 21. erikoiskokeen jälkeen suomalainen antoi hieman lisätietoja tilanteestaan.

– Tuntui taas kamalalta. En halua valittaa. Minulla on yhä taustalla ongelmia, jotka vaikuttavat minuun paljon ainakin henkisellä puolella, Pajari sanoi maalissa.

– Yllättävän hyvä aika. Tuntui aika huonolta. Ei mitään. Ei pidä luovuttaa. Koetetaan mennä vielä, Pajari jatkoi vielä suomeksi.

Pajari jäi lopulta pohja-ajan ajaneesta M-Sportin Joshua McErleanista 5,6 sekuntia. Pohja-aika oli McErleanille uran ensimmäinen pääluokassa.

EK21 Fafe 1 (11,18 km)