Venäjältä luvattomasti tulleet 11 miestä kulkivat Aimon ja Ritvan talon vierestä – "Löivät kokon lehmien syöttöpöydälle"

Aimo ja Ritva Liiri asuvat Kivisilta-nimisessä talossaan Konnunkylässä 600 metrin päässä rajalta. Kyseessä on osa Lappeenrannan Nuijamaata, joka on ollut viime aikoina otsikoissa Venäjän puolelta tapahtuneiden luvattomien rajanylitysten vuoksi.

Miehet ohittivat Liirien talon alle kymmenen metrin päästä. He tarpoivat umpihangessa noin kilometrin verran maantielle.

– Se oli niin onnellinen tilanne, ettemme tienneet mitään, kun oli pimeä. Seuraavana päivänä radiosta kuulimme, että heidät on otettu kiinni, Ritva kertoo.

Näin pienessä, noin parinkymmenen talon kylässä tarkempi tieto illan tapahtumista on selkeästi liikkunut.

Kalenterimerkintöjä vuosien varrelta

Luvattomia kulkijoita on ollut ennenkin. Pariskunnalla on kalenteri, johon on kirjoitettu päiväkirjamaisesti havainnot viimeisen 58 vuoden ajalta.