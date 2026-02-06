Poronkasvattajat vaativat kovia otteita petokantojen hillitsemiseksi. Luonnonsuojeluliitto ei vaatimuksia purematta niele.
Poroisäntä Juha Kujala arvioi Huomenta Suomessa poronlihan tuotannon lähes puolittuneen petovahinkojen takia.
– Suurpetokannat ovat paisuneet niin isoiksi, että nyt alkaa olla viimeisiä hetkiä ruveta oikeasti toimimaan, jotta tilanne saadaan kuriin, Juha Kujala sanoo.
Poroisäntä Mika Kavakka muistutti, että poronhoito on ikiaikainen elinkeino ja merkittävä työllistäjä erityisesti haja-asutusalueilla.
– Tämä on tärkeä huomata myös huoltovarmuuden kannalta Pohjois‑Suomelle. Yleensäkin poronhoitajat ovat erittäin hyviä maastoasiantuntijoita ja maastossa liikkuja.
Miten suuresta ongelmasta on kysymys?
Juha Kujalan mukaan vaikeutunut petotilanne alkaa olemaan koko poronhoitoalueen ongelma.
– Suurin paine tällä hetkellä on varmasti Itärajan paliskunnissa ja itäisellä poronhoitoalueella. Ja sitten näin talviaikaan ahmavahingot ovat todella suuria esimerkiksi Käsivarren Lapin alueella.