Poliisi epäilee Lapissa toimineen koiravaljakkoyrityksen syyllistyneen vakaviin eläinsuojelurikoksiin sekä maastoliikennerikkomukseen.

Lapin poliisi on paljastanut paikallisen koiravaljakkofirman kohdelleen eläimiään kaltoin.

Ensimmäisen epäillyn rikoksen esitutkinta käynnistyi vuonna 2024, kun eläinsuojeluviranomaiset olivat tehneet yritykseen ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen.

Poliisin esitutkinnassa selvisi, että esimerkiksi useiden vanhojen koirien suut ja hampaat olivat huonossa kunnossa ja osa koirista oli erittäin aliravittuja.

Poliisi epäilee yrityksen johdon määränneen tai ohjeistaneen laittomasti firman koiranhoitajat myös tekemään koirille eläinlääkärille kuuluvia toimenpiteitä.

Työntekijöiden epäillään muun muassa poistaneen kolmen päivän ikäisiltä koiranpennuilta kannuskynsiä leikkaamalla.

He olivat poliisin mukaan lisäksi lopettaneet vanhoja ja huonokuntoisia koiria injektiolla, kiinnittäneet koirien haavoja puuduttamatta nitojalla, antaneet koirille rokotuksia ja tehneet uroskoirille kastraatioita.

Teot jatkuivat poliisin mukaan ainakin tammikuusta 2024 lokakuuhun 2025.

Poliisi on tutkinut asiaa eläinsuojelurikoksena ja luvattomana eläinlääkäriammatin harjoittamisena. Esitutkinta on tehty yhteistyössä ympäristöterveyspäällikön ja valvontaeläinlääkärin kanssa.

Metsähallituksen mailla ajettu luvatta

Toisessa rikosasiassa poliisi epäilee yrityksen käyttäneen liiketoiminnassaan oikeudettomasti Metsähallituksen hallinnoimia ja Suomen valtion omistamia maita.