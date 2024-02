Albaniasta johdettu rikollisverkosto toi Suomeen äärimmäisen vaarallista huumetta – "Yksikin tabletti voi johtaa kuolemaan"

Takavarikoitujen huumeiden joukosta on poliisin mukaan löytynyt muun muassa erityisen vaarallista synteettistä opioidia.

Poliisi on tutkinut pääosin viime vuoden aikana tapahtunutta laajaa huumausaineiden maahantuonti- ja myyntikokonaisuutta.

Toiminta ohjattu Albaniasta käsin

– Kokonaisuudessa on ollut kyse verkostomaisesta toimintatavasta, jossa Suomessa toimivat henkilöt eivät ole tunteneet toisiaan kovinkaan hyvin tai he ovat linkittyneet toisiinsa varsin löyhästi. Verkostoa ja sen keskeisiä Suomessa toimivia henkilöitä on poliisin tietojen mukaan ohjeistettu Albaniasta käsin, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Juurikkamäki sanoo tiedotteessa.