Suomessa huumeiden suonensisäinen käyttö on huomattavasti yleisempää kuin muissa Euroopan maissa. Vain Virossa huumeita piikitetään vieläkin enemmän.

Tiedot selviävät EU:n tuoreimmasta huumeraportista.

Arviolta puoli miljoonaa eurooppalaista oli käyttänyt suonensisäisesti huumeita edeltävän vuoden aikana. Tuhannesta 15–64-vuotiaasta eurooppalaisesta keskimäärin 1,8 ihmistä piikitti huumeita.

Huumeiden pistokäytön yleisyys vaihteli huomattavasti eri maissa.

Virossa pistokäyttö oli yleisintä kaikista Euroopan maista. Siellä pistokäyttäjiä oli 10 tuhatta asukasta kohti.

Suomessa huumeiden suonensisäinen käyttö oli asukaslukuun suhteutettuna Euroopan toiseksi yleisintä. Meillä pistokäyttäjiä oli 8,2 tuhatta asukasta kohden.

Kolmannen sijan jakoivat Latvia ja Tsekki (6,1) ja neljännellä sijalla oli Latvia (4,6).

Alankomaissa pistokäyttäjiä arvioitiin olevan vain 0,1 henkilöä tuhatta asukasta kohden.

Lukumäärällisesti eniten pistokäyttäjiä oli Italiassa (105 652), Ranskassa (102 648) ja Saksassa (84 606).

Lue myös: Yli 200 kuoli yliannostuksiin viime vuonna

Yleisimmin piikitetään amfetamiinia

Ruiskututkimuksissa Helsinkiä verrattiin muiden Euroopan maiden kaupunkeihin. Helsingissä ruiskuista löytyi yleisimmin jäämiä stimulantteihin lukeutuvasta amfetamiinista ja rauhoittaviin lukeutuvista bentsodiatsepiineista.

Molempia löytyi Helsingistä analyysiin otetuista ruiskuista 21 prosenttia.

Tätä enemmän amfetamiinia löydettiin Tallinnasta ja Oslossa (69%), Riiassa (52%) ja Budabestissa (28%). Betsodiatsepiineja taas löytyi Helsinkiä enemmän Ateenassa (54%), Dublinissa (46%), Limerickissä (35%) ja Voloksessa (29%).