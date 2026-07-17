Poliisista irtisanoutuneen Ella Variksen somekäyttäytymistä arvioitiin Lounais-Suomen poliisilaitoksella.
Poliisista kiusaamisen takia irtisanoutuneesta Ella Variksesta tehtiin vuoden 2025 lopulla hallintokantelu, jossa katsottiin somepoliisina esiintyneen Variksen esiintymisen olleen "virkamiehelle sopimatonta" ja heikentävän luottamusta poliisiin.
Variksesta tehtiin myös eettisen kanavan kautta ilmoituksia, joissa niin ikään ollaan huolissaan siitä, millaisen kuvan Ella Variksen somekäytös antaa poliisin työstä.
– Nyt sekä nuoret että opettajat ihmettelevät poliisien toimintaa, kun toiminta koetaan häpeällisenä. Kun poliisi tanssii, ja sisältö on yhtä sekoilua. Valistaminen ja poliisin työ on tästä kaukana. Olen pahoillani kaikkien puolesta, ketkä ahertaa ruutujen takana tai operatiivisessa toiminnassa, kun joku edustaa ammattikuntaamme tällä tavalla, eräässä eettisen kanavan ilmoituksessa kirjoitetaan.
Ella Varis kertoo irtisanoutuneensa työpaikkakiusaamisen takia poliisista.
Irtisanoutui kiusaamisen vuoksi
Ella Varis työskenteli Lounais-Suomen poliisilaitoksessa ennalta estävässä toiminnassa lasten ja nuorten kanssa. Hän oli osa Koulu25 -hanketta, jossa oli tarkoitus valistaa lapsia ja nuoria.
Variksella oli käytössä sosiaalisen median tili nimeltä poliisiella virkakäyttöön sekä oma tili siviiliella omaan käyttöön.
Poliisilaitos oli myöntänyt hänelle siviilitoimiluvan vuoteen 2030 saakka. Siiviilitoimiluvalla hän on voinut luvan kanssa tehdä sisällöntuotantoa ja markkinointia omalla siviilitilillään.
Varis sanoi irtisanoutumisensa syyksi sen, että häntä kiusattiin somesisältöjensä takia.
– Olen saanut vihakommentointia ulkopuolelta alusta saakka hirveän paljon.
– En voi erottaa, mikä kaikki on tullut yhteisön ulkopuolelta ja mikä yhteisön sisältä, mutta kyllä se sisäinen kiusaaminen, tosi raju kritiikki ja vihakommentointi alkoi samoihin aikoihin, Varis sanoi Huomenta Suomen haastattelussa.
Varis kertoo kiusaamisen olleen työn vähättelyä, sen jatkuvaa kyseenalaistamista, selän takana puhumista, haukkumista.
Hallintokantelussa sekä eettisen kanavan ilmoituksissa kuitenkin tuotiin esiin huoli siitä, miten tilit ja mahdollisesti roolit, sekoittuvat.
Hallintokantelun mukaan siviilitilin videoissa Varis käytti aggressiivista sävyä ja voimasanoja ja näytti muun maussa keskisormea katsojilleen.
Variksella oli sivutoimilupa tehdä omille siviilitileilleen myös kaupallisia yhteistöitä sekä ottaa vastaan esimerkiksi puhujakeikkoja. Kuvituskuva.Shutterstock
Siviilitilillä hän on myös kantelun mukaan mainostanut uima-asuja. Kantelija piti uima-asujen markkinointia "arveluttavana", sillä Varis oli kuitenkin tunnettu virkatilistään.
– Vaikka kyseessä on siviilitili, käyttäjänimi ja profiilin sisältö viittaavat jatkuvasti – usein myös ironiseen sävyyn – hänen ammattiinsa poliisina.
– Tästä syystä hän on suuren yleisön silmissä poliisin edustaja myös kyseisellä tilillä, eikä toimintaa voida erottaa pelkäksi yksityiselämäksi, hallintokantelussa kirjoitetaan.
Poliisilaitos alkoi myös selvittämään oma-aloitteisesti, kun Varis oli esiintynyt Yleisradion tilaamassa tuotannossa Paulin kesäautokisa -jaksossa vanhassa poliisiasussa. Jaksosta julkaistiin video sekä sarjan Tiktok-tilillä, että Variksen siviilitilillä.
Lopulta poliisilaitos katsoi, että menettelyä ei voitu pitää lainvastaisena.
Eettisen kanavan ilmoituksiin Varis itse vastasi helmikuussa 2026, ettei ole yrittänyt hyötyä poliisin virkatileistä eikä ole aktiivisesti tägännyt siviilitiliään poliisitililleen tai päinvastoin.
Hän kertoo, että on siviilitilillään kyllä uudelleenjulkaissut poliisin virkapostauksia, tuoden näille näkyvyyttä muttei ole virkatiliään käyttänyt vapaa-ajan asioihinsa.
Poliisilaitos kuitenkin määräsi Ella Variksen huolehtimaan siitä ettei sivutoimilupaan liittyvä profiili ja poliisin virkaprofiili linkity tai kohtaa. Nähtävillä olevista julkaisuista poliisilaitos määräsi poistamaan keskinäiset viittaukset.
Poliisin virkapuvun käytöstä määrätään Poliisihallituksen määräyksessä.Lehtikuva
Vanhan poliisipuvun käyttämiseen liittyen Varis sanoi uskoneensa, että tuotantoyhtiö oli selvittänyt säännöt sen käyttämiseen.
Hallintokanteluun liittyvä asia jäi kesken, sillä Varis oli jo irtisanoutunut, kun sitä käsiteltiin.
Kanteluun liittyvissä poliisin viestinnän antamassa lausunnossa kuitenkin todetaan, että on olemassa vaara, että Variksen siviili- ja työtilit sekoittuvat keskenään.
– Ilmaisu, kerronnan tyyli ja yleisilme tileillä muistuttavat paljon toisiaan, eikä sisällön ensisilmäyksellä ole aina välttämättä heti selvää, kumman tilin sisältöä katsoja katsoo.
– Kun siviilitilit edustavat Ella Variksen liiketoimintaa (oma asiantuntijayritys) on vaarana, että siviilitileillä hyödynnetään hänen poliisissa työskentelyään, mikä on kiellettyä, viestinnän antamassa lausunnossa todetaan.
Lounais-Suomen poliisilaitoksen oikeusyksikkö katsoi hallintokanteluun liittyen, että vaikka Variksella on oikeus kertoa työstään yleisellä tasolla myös omalla tilillään asiallisesti, mutta ongelmallista on jos samalla tilillä on myös kaupallisia yhteistöitä.
– Tällaisen kahden erityyppisen julkaisutoiminnan yhdistäminen valvonta- ja hälytystoimintasektorin näkemyksen mukaan vähintäänkin kyseenalaista.