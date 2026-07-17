Poliisista irtisanoutuneen Ella Variksen somekäyttäytymistä arvioitiin Lounais-Suomen poliisilaitoksella.

Poliisista kiusaamisen takia irtisanoutuneesta Ella Variksesta tehtiin vuoden 2025 lopulla hallintokantelu, jossa katsottiin somepoliisina esiintyneen Variksen esiintymisen olleen "virkamiehelle sopimatonta" ja heikentävän luottamusta poliisiin.

Variksesta tehtiin myös eettisen kanavan kautta ilmoituksia, joissa niin ikään ollaan huolissaan siitä, millaisen kuvan Ella Variksen somekäytös antaa poliisin työstä.

– Nyt sekä nuoret että opettajat ihmettelevät poliisien toimintaa, kun toiminta koetaan häpeällisenä. Kun poliisi tanssii, ja sisältö on yhtä sekoilua. Valistaminen ja poliisin työ on tästä kaukana. Olen pahoillani kaikkien puolesta, ketkä ahertaa ruutujen takana tai operatiivisessa toiminnassa, kun joku edustaa ammattikuntaamme tällä tavalla, eräässä eettisen kanavan ilmoituksessa kirjoitetaan.

Ella Varis kertoo irtisanoutuneensa työpaikkakiusaamisen takia poliisista.

Irtisanoutui kiusaamisen vuoksi

Ella Varis työskenteli Lounais-Suomen poliisilaitoksessa ennalta estävässä toiminnassa lasten ja nuorten kanssa. Hän oli osa Koulu25 -hanketta, jossa oli tarkoitus valistaa lapsia ja nuoria.

Variksella oli käytössä sosiaalisen median tili nimeltä poliisiella virkakäyttöön sekä oma tili siviiliella omaan käyttöön.

Poliisilaitos oli myöntänyt hänelle siviilitoimiluvan vuoteen 2030 saakka. Siiviilitoimiluvalla hän on voinut luvan kanssa tehdä sisällöntuotantoa ja markkinointia omalla siviilitilillään.