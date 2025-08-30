Kymmenet tuhannet yritykset ovat lopettaneet – miksi? Nyt puhuu hoivayrittäjä

Kymmenet tuhannet pienyritykset ovat joutuneet lopettamaan toimintansa pienen ajan sisällä, kerrotaan Mikro- ja Yksinyrittäjien järjestö MYRYstä MTV Uutisille. Yrittäjäjärjestön mukaan pelkästään puolessa vuodessa lopettamisia on ollut enemmän kuin normaalina vuonna yhteensä.

Ennätyksellinen yritysten lopettamisaalto johtuu asiantuntijan mukaan muun muassa eläkevakuutusmaksujen roimasta noususta ja kiristyneestä veropolitiikasta.

Syitä on useampi. Arvonlisäveron korotus, kotitalousvähennyksen pienennys, yrittäjien eläkevakuutusmaksujen nousu. Vierailimme Hyvinkäällä hoivayrittäjän luona, jonka mielestä pienen yrittäjä asema on nyky-Suomessa kohtuuton.

– Nyt tuntuu siltä, että onko tässä mitään järkeä. Että kyllä tässä yrittäjän selkänahasta otetaan kaikki irti, sanoo hyvinkääläinen hoivayrittäjä Päivi Ilonen Seniori Iloa -yrityksestä.

Hintoihin lisäkuluja ei pysty viemään.

– Se ei ole ainakaan kannattavaa minun kohdalla. Minä en saa sitten yhtäkään asiakasta enää, toteaa Ilonen.

"Arvostusta ja asennemuutosta"

Hoiva-alan yrittäjän mukaan tämän päälle julkinen sektori ei arvosta pienyrittäjien työtä.

– Yhteydenotot on hankalia eli jos haluaisi puhua jostain asiasta tai keissistä, niin ei saada yhteyttä, sanoo Ilonen.

Hyvinkääläinen hoivayrittäjä toivoo laajempaa asennemuutosta.

– Tämä yhteiskunta on muuttunut selkeästi ahneeksi. Omasta selustasta pidetään tiukasti kiinni, muista ei ole väliä. Kyllä me katsotaan ikääntyneitä ylhäältä alaspäin, kun pitäisi katsoa alhaalta ylöspäin.

Ilonen ei ole poikkeus yrityksensä eloonjäämiskamppailun kanssa. Järjestön mukaan Suomessa on meneillään surullinen ja ennätyksellinen pienyritysten lopettamisaalto.

– Kymmenet tuhannet erityisesti pienet yritykset ovat lopettaneet, toteaa Mikro- ja Yksinyrittäjien järjestö MYRYn toiminnanjohtaja Liisa Hanén.

14:31

"Kymmenistä euroista satoihin euroihin"

MyRyn mukaan lainsäädäntöä pitäisi muuttaa niin, että yrittäjät maksaisivat eläke- ja sosiaaliturvamaksuja todellisten ansiotulojensa mukaan.

– Kyllä ne kohonneet maksut kymmenistä euroista kuukaudessa satoihin euroihin kuukaudessa ovat todella iso ongelma tällä hetkellä.

– Sinulla voi todelliset tulot pienentyä kuukausitasolla ja silti eläke- ja sosiaaliturvamaksut vain kohoavat, joten tilanne tuntuu myöskin erittäin epäoikeudenmukaiselta yrittäjille.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat.

"Itsensätyöllistäjille kollektiivinen neuvotteluoikeus"

Järjestö näkee, että monet yksinyrittäjät ovat päätyneet alihankkijan rooliin ja heidän asemansa parantamiseksi yksinyrittäjille tarvitaan kollektiivinen neuvotteluoikeus.

– Mikä tarkoittaa sitä, että yksinyrittäjät, itsensätyöllistäjät, voisivat neuvotella yhteisesti esimerkiksi isomman yrityksen kanssa, mikä on heidän palkkiotasonsa tai työn tekemisen ehdot, Tämä vertautuisi siihen, miten palkansaajapuolella voidaan neuvotella palkkioita, sanoo toiminnanjohtaja.

– Pieni yrittäjä painetaan köyhyysrajan alapuolelle. Tämä on kasvava ilmiö. Tähän pitäisi ehdottomasti puuttua lainsäädännöllä.

"Taustalla mielenkiintoinen ilmiö"

Rekisteröityjen uusien yritysten määrässä on ollut selkeää nousua, samalla kun lopettamiset pysyy tosi korkealla.

– Tämän taustalla on mielenkiintoinen ilmiö, josta MYRY on myös puhunut keväästä asti. Rekisteröintien määrän kasvu johtuu pääasiassa kuljetus-, posti- ja kuriiritoiminnan yritysten rekisteröintien määrän moninkertaistumisesta, sanoo Hanén.

Miksi?

– Koska etenkin maahanmuuttajataustaiset ruokalähetit kiirehtivät rekisteröimään y-tunnuksen, kun he pelkäävät muutoksia kiristyneisiin oleskelulupaehtoihin sekä ennakoivat muutoksia Woltin ja Foodoran toimintatapoihin, jotka alkavat jatkossa todennäköisesti vaatia läheteiltä y-tunnuksen, jatkaa Hanén.

– Eli samaan aikaan kun yrityksiä lopettaa ja konkurssiaalto pysyy tosi korkealla, meillä uusien yritysten puolella rekisteröidään lisää lähinnä kädestä suuhun eläviä itsensätyöllistäviä ruokalähettejä.

– He yrittävät välttää maastapoistamisen uhan tai ennakoivat Korkeimman hallinto-oikeuden aiemman päätöksen takia alustayritysten vaatimusten tulevia muutoksia.

Lue lisää:

Sote-yrityksiä kaatuu nyt vauhdilla – "Kohta tuolla on vain ne isot yritykset"