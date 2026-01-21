Aitajuoksija Reetta Hurske alitti MM-hallikisojen tulosrajan heti kauden avausjuoksussaan.
Hurske paransi Tampereen hallikisojen 60 metrin aitajuoksun loppukilpailussa aikaansa lukemiin 7,92. Lotta Harala juoksi toiseksi ajalla 8,04. Slovenian Nika Glojnaric oli Haralan kanssa samalla ajalla kolmas.
Hurske aitoi jo alkuerässä ajan 8,02, joka on sama kuin maaliskuun MM-kisoihin oikeuttava tulosraja. Harala juoksi omassa erässään 8,05.
Hurskeen nimissä oleva 60 metrin aitajuoksun Suomen ennätys on kolme vuotta sitten Madridissa syntynyt 7,79.
Tampereella loppukilpailuun pääsivät suomalaisista myös Saara Keskitalo ja Vilma Mäki. Keskitalo paransi alkuerästä aikaansa sadasosalla lukemiin 8,09 ollen neljäs. Mäki aitoi alkuerässä 8,15, mutta jäi finaalissa viimeiseksi ajalla 8,41.