Foodoran vetäytymisellä voisi olla kuluttajan kannalta huonoja vaikutuksia.

Ruoankuljetusyhtiö Foodora ilmoitti maanantaina yllättäen harkitsevansa jopa vetäytymistä Suomesta. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut, jotka tiedotteen mukaan koskevat Suomen toimintojen strategista uudelleenarviointia. Yhtenä vaihtoehtona onkin vetäytyminen Suomesta kokonaan.

Ravintola-alan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kuvailee yhtiön ilmoitusta mahdollisesta lähdöstä yllätykseksi.

– Jos Wolt jää tänne yksin, niin kilpailu vähenee ja siinä on aina pelkona, että hinnat nousevat. Palvelut voivat heiketä ja kun yksi yritys pääsee monopoliasemaan, niin hinnat tuppaavat nousemaan, Lappi toteaa.

Foodora kertoo tiedotteessaan liiketoimintansa kehittyvän Euroopassa, ja haluavansa keskittyä yhä enemmän markkinoihin, joissa sillä on mahdollisuus kasvaa ja rakentaa kestävä asema. Toistaiseksi Foodora jatkaa toimintaansa Suomessa kuitenkin normaalisti.

– Toivon kuitenkin, että he (Foodora) jäisivät Suomeen. Kyllä kilpailu olisi todella tärkeää. Yhden lähettiyhtiön armoille jääminen olisi kyllä ravintola-alalle huono asia, Timo Lappi sanoo.

Suomessa Foodoran markkinaosuus on noin 20–30 prosenttia. Selkeä markkinajohtaja on Wolt.

Ruokalähettifirmojen suosio nousi merkittävästi varsinkin korona-aikana ja niistä on tullut erottamaton osa katukuvaa varsinkin isoissa kaupungeissa.

MaRan viimeisimmän ravintolaruokailun trenditutkimuksen mukaan ravintolaruokaa ostaneista kahdeksan prosenttia tilasi ruoan tai käytti ulkopuolista kuljetuspalvelua.