Pieleen mennyt hampurilaistilaus sai helsinkiläisen Jessen kyseenalaistamaan Foodoran toimintatapoja.

Eräänä elokuun aamuna 2025 helsinkiläisen Jessen rupesi tekemään mieli hampurilaista. Jesse päätti tilata burgerin kotiovellensa hyvissä ajoin ennen töihin lähtöä – senhän pitäisi olla pikaruokaa. Hän avasi Foodora-sovelluksen ja kliksutteli tilauksen läheisestä Hesburger-ravintolasta.

Sovellus ilmotti tilauksen menneen perille: Jättipekoniateria toimitettaisiin Jessen ovelle arviolta 30–50 minuutin päästä tilauksesta. Aika-arvion yhteydessä luki myös selvästi, että tilausta valmistetaan parhaillaan.

50 minuuttia myöhemmin hampurilaisateriaa ei kuitenkaan näkynyt eikä kuulunut. Jesse otti sovelluksen kautta yhteyttä Foodoran asiakaspalveluun, jossa ryhdyttiin selvittämään asiaa.

Totuus tilauksesta selvisi suoraan ravintolasta

Asiakaspalvelun mukaan Jessen tilaus oli mennyt normaalisti perille ravintolaan, joten tilaukseen ei enää pystyisi tekemään muutoksia. Asiakaspalvelija suositteli, että Jesse odottaisi vielä tilauksen saapumista.

Hämmentyneenä tilanteesta Jesse päätti soittaa itse suoraan ravintolaan.

– Mietin, että miten yhden hampurilaisaterian valmistuksessa muka voisi mennä yli 50 minuuttia.

Yllätys olikin melkoinen, kun kyseisen Hesburgerin vuoropäällikkö löi Jesselle faktat tiskiin: koko tilausta ei näkynyt ravintolan järjestelmässä. Kun Jesse kertoi tästä Foodoran asiakaspalvelijalle, tilaus ilmestyi yhtäkkiä näkyville myös Hesburgeriin. Ravintolasta lähetettiin myös Jesselle kuvatodiste, josta kävi ilmi tilauksen saapuminen.

Tilaus menee ravintolalle vasta, kun kuljettaja on löytynyt

Foodora-sovellus oli ilmoittanut tilauksen valmistamisen alkaneen heti kello 7.21 jälkeen. Todellisuudessa tilaus oli kuitenkin näkynyt ravintolassa vasta lähes tuntia myöhemmin.

Asiakaspalvelusta ei ensin irronnut sen kummempaa selitystä tilanteelle, mutta Jesselle tarjottiin 3 euron hyvitystä seuraavaan Foodora-tilaukseen. Lisäksi luvattiin, että hampurilaisateria pyrittäisiin toimittamaan 8.40 mennessä.

Jesselle aikataulu oli hankala, sillä hänen olisi tässä vaiheessa pitänyt olla jo matkalla työpaikalle.

– Siirsin sitten palaverin tämän alta. Kai se jotain suomalaista pikkumaisuutta oli, että en luovuttanut.

Muutamaa minuuttia myöhemmin asiakaspalvelija kuitenkin toi ilmi tilanteen todellisen laidan: tilaus näkyy ravintolalle vasta siinä vaiheessa, kun tilaukselle on löytynyt kuljettaja. Eli vaikka sovellus ilmoittaa ravintolan aloittaneen tilauksen valmistamisen, näin ei todellisuudessa välttämättä olekaan.

"Kusevat ravintoloiden muroihin"

Jessen mukaan kyseessä ei yksittäistapaus, vaan sama ilmiö on toistunut hänen kohdallaan jo useamman kerran eri ravintoloista tilatessa.

Jesse on käynyt keskustelua aiheesta useamman kerran Foodoran asiakaspalvelun kanssa.MTV

– Näin on käynyt useasti, mutta viime aikoina aspa ei ole enää myöntänyt tämän olevan syy taustalla, vaan syyttävät aina ravintolaa.

– Toivoisin, että olisi jotain rajaa tässä touhussa. Ottavat ravintoloilta ison komission ja kuluttajalta viedään palvelumaksut, toimitusmaksut ja muut. He kusevat tässä ravintoloiden muroihin.

Jesse kokee Foodoran toiminnan aiheuttavan ravintoloille aitoa mainehaittaa, negatiivisia arvosteluita sekä menetettyä myyntiä.

– Luonnollisesti kuluttajalle syntyy kuva, että ravintola kuhnailee tilauksien valmistuksessa, vaikka todellisuudessa asia ei ole näin.

Jesse sai lopulta hampurilaisateriansa kello 9.10, eli lähes kaksi tunti tilaustaan myöhemmin.

Foodora: "Paneudumme asiaan perusteellisesti"

MTV Uutiset otti keskiviikkona asian tiimoilta yhteyttä Foodoran viestintään, ja liitimme mukaan myös tapaukseen liittyvät kuvakaappaukset keskustelusta asiakaspalvelun kanssa.

Foodoran keskivikkona toimittamasta vastauksesta ei käy ilmi, miksi sovellus näyttää asiakkaalle tilauksen valmistamisen alkaneen, vaikka tilaus ei vielä ole mennyt perille ravintolaan:

"Kiitos yhteydenotostanne. Arvostamme, että toitte asian tietoomme, näin voimme selkeyttää prosessejamme ja asiakasviestintäämme. Paneudumme asiaan perusteellisesti ja selvitämme tapauksen yksityiskohtia parhaillaan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tilauskokemustamme.

Arvostamme asiakkaidemme palautetta ja teemme sen perusteella tarvittavia muutoksia. Heidän tyytyväisyytensä on meille ensisijaisen tärkeää."

Foodora ei ole ollut yhteydessä Jesseen MTV Uutisten yhteydenoton jälkeen.

