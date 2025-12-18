Yhdysvaltalainen ruokalähetti pidätettiin ja häntä vastaan nostettiin syytteet törkeistä pahoinpitelyistä ja törkeistä kulutustuotteiden väärentämisistä, kun hän suihkutti pippurisumutetta avioparin ruokaan.

Kentuckyn osavaltiossa asuva Kourtney N. Stevenson on pidätetty sen jälkeen, kun hän oli väitetysti suihkuttanut pippurisumutetta asiakkaan ruokaan, kertoo Fox News. Nainen toimitti ruokaa Doordash-ruoankuljetuspalvelun nimissä.

Tieto tapauksesta on levinnyt verkossa nopeasti.

Nainen on myöhemmin kertonut viranomaisille suihkuttaneensa pippurisumutetta itseasiassa hämähäkkiin, koska pelkää niitä.

Alta voit katsoa Daily Mailin jakaman videon, jossa näkyy, miten lähetti suihkuttaa ruokaan pippurisumutetta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Stevenson pidätettiin perjantaina sen jälkeen, kun ovikameran tallenteesta selvisi hänen suihkuttaneen jotakin asiakkaan tilaukseen toimituksen aikana. Nainen oli jättänyt tilauksen, ottanut siitä valokuvan ja suihkuttanut siihen sitten jotakin ainetta ennen kuin poistui paikalta.

Tapaus aiheutti lähetyksen vastaanottaneelle avioparille pahoinvointia: molemmat kärsivät polttavasta tunteesta suussa, nenässä, kurkussa ja vatsassa ennen oksentamista. He ilmoittivat sairastuneensa pian sen jälkeen, kun saivat myöhäisillan DoorDash-tilauksensa.

Liian kylmää hämähäkeille

Viranomaiset kertoivat, että DoorDash vahvisti lähetin olleen Stevenson.

Stevenson väitti viranomaisille suihkuttaneensa pippurisumutetta pelkäämäänsä hämähäkkiin, jonka oli nähnyt toimituksen aikana.

Tapauksen tutkijat kuitenkin huomauttivat, että lämpötila oli laskenut sinä yönä noin kahteen celsiusasteeseen (35 Fahrenheit-asteeseen). Näin ollen oli liian kylmä siihen, että hämähäkit olisivat aktiivisia ja pystyisivät ryömimään ulkona Indianassa.

Sai potkut

Stevensonia vastaan on nostettu kaksi syytettä pahoinpitelystä, joka johti lievään loukkaantumiseen, sekä kaksi syytettä kulutustuotteiden väärentämisestä.

– Asukkaiden pitäisi voida luottaa siihen, että heidän perheilleen tilaamansa ruoka on turvallista. Kun joku rikkoo tätä luottamusta ja vaarantaa muita, reagoimme välittömästi ja nostamme syytteen, sheriffi Noah Robinson sanoi lausunnossaan.

DoorDash vahvisti viime viikolla Fox Newsille irtisanoneensa Stevensonin.