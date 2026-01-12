Foodora harkitsee vetäytymistä Suomen-markkinoilta.

Foodora-ruoankuljetuspalvelu kertoo tiedotteessaan, että on käynnistänyt muutosneuvottelut, jotka koskevat Suomen toimintojen strategista uudelleenarviointia. Yritys kertoo, että se tarkastelee vaihtoehtoa vetäytyä Suomen-markkinoilta.

Tiedotteessa kerrotaan, että Foodoran liiketoiminta kehittyy Euroopassa, ja se haluaa keskittyä yhä enemmän markkinoihin, joissa sillä on mahdollisuus kasvaa ja rakentaa kestävä asema.

Toistaiseksi Foodora jatkaa toimintaansa Suomessa kuitenkin normaalisti.

Yritys tiedottaa neuvotteluprosessin lopputuloksesta, kun se on ajankohtaista.