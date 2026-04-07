Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella HPK:lle hävinnyt Rauman Lukko kertoi purkaneensa sopimuksen hyökkääjä Aarne Intosen kanssa.

TPS:stä saapuneen 24-vuotiaan keskushyökkääjän sopimus olisi kattanut vielä seuraavan kauden. Tälle kaudelle Lukkoon tullut Intonen kasasi 50 liigaottelussa tehot 5+9.

Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt pitää ratkaisua hyvänä molemmille osapuolille.

– Pelaajan puolelta tuli pyyntö sopimuksen purkamisesta. Sen jälkeen asiaa pohdittiin ja tulimme siihen lopputulokseen, että sopimuksen purkaminen on molempien osapuolien kannalta parempi vaihtoehto, Sahlstedt sanoi tiedotteessa.

– Meillä oli yhteiset tavoitteet Intosen kanssa ja tässä kohtaa molemmat olivat samoilla linjoilla, ettei halutulle tasolle päästy. Ainahan se on valitettavaa, jos sopimus joudutaan purkamaan, mutta joskus käy näin.