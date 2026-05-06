Rauman Lukko on tehnyt sopimuksen mestaruuskevään 2021 kapteeninsa Heikki Liedeksen kanssa.
Liedes on tehnyt Lukon kanssa kaksivuotisen sopimuksen. Sopimus sisältää ulkomaanoption ensimmäisen kauden jälkeen.
– Eihän se olisi paljoa paremmin voinut aikoinaan täällä loppua, mutta tosi lämpimät muistot jäivät ihan koko ajasta, kun Raumalla vietin, Liedes sanoo Lukon tiedotteessa.
33-vuotias Liedes pelasi Lukon mestaruusjuhlien jälkeen kaksi 20 maalin kautta KooKoossa, yhden vuoden Tapparassa ja yhden Kiekko-Espoossa.
Viime kaudella hän kiekkoili Ruotsin SHL:ssä Luulajassa. Pisteitä hänelle kertyi 50 ottelussa vain 2+5=7.