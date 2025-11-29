Poliisilla oli lauantaina aamuyöstä takaa-ajotehtävä Rovaniemellä.
Poliisi kertoo saaneensa aamuyöstä ilmoituksen päihtyneen oloisesta henkilöauton kuljettajasta Rovaniemellä McDonald’s-perheravintolan autokaistalla.
Poliisi pyrki pysäyttämään kuljettajaa pysäytysvalolla sekä hälytysvaloilla. Kuljettaja kuitenkin jatkoi ajoaan kiihdytellen vauhtia.
Poliisi kertoo, että ajo jouduttiin lopulta estämään ajamalla partioauto henkilöauton eteen. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja niskoittelusta poliisia vastaan.