Suomalaismaalivahdit kamppailivat toisiaan vastaan jääkiekon NHL:ssä torstain vastaisena yönä, kun Boston Bruins saapui Buffalo Sabresin vieraaksi. Bruinsin Joonas Korpisalo torjui valtavan tärkeän 4–3-vierasvoiton.
Vierasjoukkue varmisti voittonsa Pavel Zachan osumalla, kun jatkoaikaa oli pelattu 38 sekuntia. Korpisalo torjui yhteensä 22 kertaa istuttuaan neljä edellistä ottelua vaihtopenkillä.
Boston on nyt itälohkon villi kortti -paikalla ja kiinni pudotuspelipaikassa kolmen pisteen marginaalilla.
Atlantin divisioonan kärjessä majailevan Buffalon maalia vartioinut Ukko-Pekka Luukkonen torjui puolestaan 27 laukausta.
Maccelli tehokkaana
Suomalaishyökkääjä Matias Maccelli tehoili itäisen konferenssin häntäpään joukkueiden Toronto Maple Leafsin ja New York Rangersin kohtaamisessa.
Maccellin Toronto selvisi voittajaksi kotijäällään luvuin 4–3. Suomalainen nappasi kaksi syöttöpistettä Dakota Joshuan ja Jake McCaben maaleista.
Maccelli on kasannut kuluvan kauden aikana tehot 14+23.
Pudotuspelien ulkopuolelle jäävälle Rangersille tappio oli kuudes peräkkäinen. Myös Maple Leafs jää hyvin todennäköisesti ulos jatkopeleistä.