NHL:ssä Dallas Starsin suomalaistähti Mikko Rantasella oli tehokas paluu jäille. Rantaselle merkittiin maali ja syöttöpiste 6–3-vierasvoitossa Pittsburgh Penguinsia vastaan.
Rantanen syötti Jason Robertsonin 2–2-ylivoimamaalin toisen erän alkupuoliskolla. Hetkeä myöhemmin Rantanen laukoi oman ylivoimaosumansa Robertsonin syötöstä.
Alavartalovammasta toipuneen Rantasen edellinen NHL-ottelu oli helmikuun alussa ennen olympiataukoa.
Rantasen maalin toiseksi syöttäjäksi merkittiin suomalaispuolustaja Miro Heiskanen. Dallasin toinen suomalaispakki Esa Lindell nappasi syöttöpisteen tyhjään maaliin tehdystä päätösosumasta.
Voitto Pittsburghista katkaisi joukkueen pisimmän tappioputken sitten vuodenvaihteen. Dallas oli hävinnyt neljä edellistä otteluaan.
Stars on jo varmistanut paikkansa kevään pudotuspeleissä. Penguins taas kamppailee kiivaasti pudotuspelipaikasta tiukassa itälohkossa.
Montrealin Kapasella myös 1+1-tehot
Montreal Canadiensin Oliver Kapanen oli Rantasen tapaan tehokkaalla päällä. Suomalaistulokas tehtaili 1+1-tehot, kun joukkue voitti Nashville Predatorsin 4–1.