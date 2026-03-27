Korkein oikeus tuomitsi Päivi Räsäsen eilen sakkoihin kiihotuksesta kansanryhmää vastaan äänin 3–2. Pöllöraadissa päätös herätti ristiriitaisia reaktioita.
Viestintäkonsultti, tietokirjailija Katleena Kortesuo pitää oikeuden ratkaisua vääränä. Hän kuvailee seitsemän vuotta kestäneen oikeusprosessin lopputulosta "äärimmäisen typeräksi ja täpäräksi".
– Miksi tämmöinen typerä höpöpuhe pitäisi kieltää, Kortesuo haastaa.
Kortesuo perustelee, että asiaan ei liittynyt väkivallalla uhkaamista tai sellaiseen yllyttämistä.
– Ihmisillä saa olla typeriä ja jopa loukkaavia mielipiteitä. Ei sen tarvitse olla silti rikos, Kortesuo lisää.
Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen päällikkö Juha Ristamäki sekä MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum pitävät oikeuden päätöstä juridisesti hyvin perusteltuna. Tuomio tuli nimenomaan tietystä osasta Räsäsen julkaisemaa Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen -pamflettia.