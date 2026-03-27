Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen päällikkö Juha Ristamäki sekä MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum pitävät oikeuden päätöstä juridisesti hyvin perusteltuna. Tuomio tuli nimenomaan tietystä osasta Räsäsen julkaisemaa Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen -pamflettia.

– Ihmisillä saa olla typeriä ja jopa loukkaavia mielipiteitä. Ei sen tarvitse olla silti rikos, Kortesuo lisää.

Kortesuo perustelee, että asiaan ei liittynyt väkivallalla uhkaamista tai sellaiseen yllyttämistä.

Viestintäkonsultti, tietokirjailija Katleena Kortesuo pitää oikeuden ratkaisua vääränä. Hän kuvailee seitsemän vuotta kestäneen oikeusprosessin lopputulosta "äärimmäisen typeräksi ja täpäräksi".

– Hän puhui enemmän lääketieteellisistä asioista liittyen homoseksuaalisuuteen, ja se katsottiin loukkaavaksi, koska se ei ollut uskonnonvapauden pohjalta kumpuavaa argumentaatiota, Ristamäki sanoo.

– Hän on noussut suureksi staraksi Amerikan uusoikeistopiireissä ja myös ympäri Eurooppaa. Hänelle virtaa kansainvälistä sympatiaa. Varmasti hänellä on intressit viedä tämä vielä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja saada kaikennäköiset striimaajat ja isotkin mediat seuraamaan tätä tapausta, Neihum sanoo.