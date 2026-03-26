Kansanedustaja näkee myös positiivisen asian korkeimman oikeuden tuomiossaan.
Korkein oikeus (KKO) on tuominnut kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Räsänen jakoi tuntemuksiaan tuomiosta MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa.
– Oletin, että tulisi vapauttava päätös. Tämä oli minulle järkytys.
– Ei tällaista päätöstä olisi voinut tulla kymmenen tai 20 vuotta sitten mistään oikeusasteesta, Räsänen pohtii.
Tuomio koskee Räsäsen vuonna 2004 julkaistua ja hänen vuonna 2019 jakamaansa Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen -pamfletin kirjoituksia.
KKO:n mukaan lainvastaisissa kohdissa Räsänen esiintyi lääkärinä ja kansanedustajana, ei niinkään uskovana.
Räsänen kuitenkin vetoaa siihen, että kirjoitus oli tarkoitettu "seurakuntakäyttöön", sillä se oli julkaistu lähetyshiippakunnan opetusvihkosessa.
– Ihmettelen sitä, että tässä tartutaan yksittäisiin sanoihin, jotka ovat kuitenkin sivuasioita.