Ukraina käynnistää armeijansa uudistuksen.

Uudistuksen myötä mahdollistettaisiin sotilaiden vaiheittainen kotiuttaminen ja nostettaisiin huomattavasti sotilaiden palkkoja, kertoo presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hänen mukaansa uudistus viimeistellään tässä kuussa ja sen toimeenpano aloitetaan jo ensi kuussa.

Sodan pitkityttyä Ukrainalla on ollut yhä vaikeampaa löytää vapaaehtoisia rintamalle. Rintamalle lähteneiden on ollut yhtä lailla vaikeaa päästä sieltä pois.