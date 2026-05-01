Vapusta tuli yllättävän kesäinen.

Lämpötila on noussut tänään 20 asteen yläpuolelle usealla paikkakunnalla maan eteläosassa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Kyseessä on ensimmäinen kerta tänä keväänä, kun 20 astetta menee rikki.



Päivystävä meteorologi kertoi puoli kahdeksalta illalla, että päivän ja samalla kuluvan kevään korkein lukema oli mitattu Salon Kiikalassa, missä elohopea oli kiivennyt 21,8 asteeseen.



Yli 20 asteen lämpötiloja on mitattu laajalti Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Lähelle 20 astetta on päästy ainakin Kymenlaaksossa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.