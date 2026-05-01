Chicago Blackhawksin supertähti Connor Bedard ei pelaa kahden viikon kuluttua alkavissa jääkiekon MM-kisoissa. Asiasta kertoi tunnettu kiekkotoimittaja Elliotte Friedman.
Bedard, 20, olisi halunnut Friedmanin mukaan edustaa Kanadaa turnauksessa, mutta tämän työnantaja oli toista mieltä. Chicago katsoi, että Bedardin vanhan olkapäävamman täydellinen kuntouttaminen ja kisojen jättäminen väliin olisi ensi kauden kannalta paras ratkaisu.
Joulukuun 12. päivä olkapäänsä telonut Bedard oli peleistä tuolloin sivuissa lähes kuukauden.
Blackhawks-tähti teki tällä kaudella 69 ottelussa nuoren uransa parhaat pisteet: 30 maalia ja 45 maalisyöttöä. Joukkue sijoittui läntisessä konferenssissa toiseksi viimeiseksi.
Bedardin poissaolosta huolimatta Kanadan riveistä löytyy tähtivoimaa, kun joukkueeseen liittyvät Macklin Celebrini, John Tavares, Gavin McKenna, Mark Scheifele, Mathew Barzal ja Morgan Rielly.
Kanada aloittaa MM-turnauksensa 15. päivä ottelulla Ruotsia vastaan.