Kanta-Hämeessä Ypäjällä tapahtui perjantaina ratsastusonnettomuus, jossa ratsastaja kuoli. Onnettomuudesta kertovat Suomen Ratsastajainliitto ja Ypäjän Hevosopisto.
Onnettomuuden kerrottiin tapahtuneen Ypäjän Hevosopiston ratsastusalueella. Ratsastajaa kuvaillaan kokeneeksi ratsastajaksi.
Onnettomuuspaikalle hälytettiin ambulanssi ja lääkintähelikopteri, mutta ratsastajaa ei saatu elvytettyä.
Ratsastajainliiton ja Ypäjän Hevosopiston mukaan viranomaiset selvittävät tapahtumia tarkemmin.