Trump julistaa nostavansa tullia kymmenellä prosentilla sovitusta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Truth Social -viestissään nostavansa EU:sta tulevien autojen ja kuorma-autojen tullia.
Trump syyttää EU:ta siitä, ettei se noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta.
– Minulla on ilo ilmoittaa, että koska Euroopan unioni ei noudata täysin sovittua kauppasopimustamme, korotan ensi viikolla Euroopan unionille Yhdysvaltoihin tuleville autoille ja kuorma-autoille asetettuja tulleja. Tulli nostetaan 25 prosenttiin, Trump kirjoittaa.
Yhdysvallat ja EU sopivat viime kesänä kauppasopimuksesta, jossa EU:sta Yhdysvaltoihin tuotavien autojen tulliksi sovittiin 15 prosenttia.