Jussi Vallin hulvaton päähänpisto kasvoi vapputapahtumaksi.

Jussi Valli järjesti Kankaanpäässä perinteeksi muodostuneen vappuhiihdon alun perin omaksi ilokseen hyvälumisena vappuna. Hän päätti tehdä Facebookiin hauskan postauksen takapihaltaan.

– Vappuyönä oli satanut lunta Kankaanpäähän ja katsoin, että vitsi tästähän voisi saada hauskan postauksen. Latu oli silloin ihan naurettava, ehkä seitsemän metriä pitkä ja puoli metriä leveä.

– Laitoin Facebookiin, että hiihdän ladun niin monta kertaa kuin tykkäyksiä tulee. Niitä tuli 145, Valli muistelee ensimmäistä vappuhiihtoaan.

Vielä toisenakin vappuna Valli hiihteli yksikseen, mutta pikku hiljaa mukaan tuli myös kavereita.

Nyt tapahtuma on jo perinne ja se järjestettiin tänä vuonna porukalla 9. kertaa.

Latu oli tänä vappuna 50 metriä. Osallistujat hiihtävät vuorotellen, ja kilometrejä tuli tällä kertaa 75. Se tarkoittaa, että latu hiihdettiin 1 500 kertaa.

– Tapahtumassa oli 35 henkilöä, joista noin 20 kävi hiihtämässä. Ja sellaisia, jotka tosissaan urakoi, oli 5-6 henkilöä.

Hiihdon nuorin osallistuja oli tänä vuonna 3-vuotias Onni Valli. Kuva:Jussi Valli.

Vaikka tapahtuma kiertyy hiihtämisen ympärille, ei perinteistä vapunjuhlintaakaan ole unohdettu.

– Olen mainostanut tätä ski- ja after ski -tapahtumana. Hiihtoladulle menevät kaikki vauvasta vaariin. Ikähaitari taisi tänä vuonna olla 3–70-vuotta, Valli kertoo.

Lumetuskone – itse tehty, tottakai