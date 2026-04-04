Massachusettsin yliopiston teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kannatus on pudonnut 33 prosenttiin. Kyseessä on alhaisin kannatuslukema Trumpin toisella virkakaudella.

Maaliskuun lopulla tehtyyn, tutkimusyhtiö YouGovin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 ihmistä.

– Kun hinnat nousevat huimasti, osakemarkkinat romahtavat, Lähi-idässä käydään epäsuosittua sotaa ja presidenttiä vastaan järjestetään valtakunnallisia mielenosoituksia, ei ole mikään yllätys, että presidentti Donald Trumpin kannatusluvut ovat laskeneet, sanoo poliittisen tieteen professori ja kyselyn tekijä Tatishe Nteta.

Ntetan mukaan todennäköisesti vakavaa huolta Valkoiselle talolle aiheuttaa se, että Trumpin kannatus on laskenut juuri niissä ryhmissä, jotka auttoivat häntä voittamaan presidentinvaalit vuonna 2024.

– Tuoreimmat mielipidetutkimustulokset presidentti Trumpin suosiosta ovat brutaaleja, sanoo poliittisen tieteen professori Jesse Rhodes, joka oli tutkimuksen toinen tekijä.

Rhodesin mukaan peräti 62 % amerikkalaisista suhtautuu Trumpin työsuoritukseen jossain määrin tai erittäin kielteisesti.

– Syy? Amerikkalaiset arvioivat Trumpia ankarasti maan tärkeimmissä kysymyksissä, erityisesti elintärkeissä talouskysymyksissä. 71 % sanoo, että Trump ei hoida inflaatiota hyvin, ja 61 % sanoo, että hän ei hoida työllisyyskysymystä hyvin, Rhodes sanoo.