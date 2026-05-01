Aurinko paistoi ja latua riitti helsinkiläisessä vappuhiihdossa.

Helsingin Paloheinässä järjestettiin jo 16. kerran perinteeksi muodostunut vappuhiihto.

Järjestäjän mukaan tämän vuoden olosuhteet olivat lämpimästä säästä huolimatta erinomaiset. Paikalla oli noin 250 hiihtäjää, joista moni otti hiihtoihin osaa vapputamineissaan.

Yksi heistä oli vantaalainen Anu Turpeinen.

– Tämä on ihan täydellistä, että sain laittaa kesämekon päälle ja pääsin vielä hiihtämään. Ilmeisesti blondi on alter-egoni. Muutama on kommentoinut, että blondius pukee minua. En tiedä, onko se positiivista vai ei, Turpeinen naureskelee Kymmenen uutisten loppukevennyksessä.

Vappuna on hiihdetty myös Kankaanpäässä. 50 metrin latu tehtiin järjestäjän takapihalle.