Tuki saattaa pienentyä osalla.

Työttömille maksettava uusi yleistuki on tänään astunut voimaan. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan.



Myöhemmin yleistukea on tarkoitus laajentaa niin, että se korvaisi myös muita tukia.



Muutoksen yhteydessä työttömyystuen tarveharkinta on laajentunut. Tämä voi pienentää tuen määrää tuensaajille, joilla on esimerkiksi pääomatuloja.



Tarveharkinnan tuloraja on 311 euroa kuukaudessa, ja jos tuensaajalla on enemmän tuloja, yleistuesta vähennetään puolet tulorajan ylittävistä tuloista.