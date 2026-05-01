Trump uhkaa nostaa EU:sta tuotavien autojen tullia.

EU-parlamentin kauppavaliokunnan puheenjohtaja Bernd Lange sanoo Trumpin tulli-ilmoituksen kertovat epäluotettavuudesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina, että EU:sta tulevien autojen tullia korotetaan 25 prosenttiin sovitun 15 prosentin sijaan.

– Tämä viimeisin siirto osoittaa, kuinka epäluotettava Yhdysvaltojen puoli on, Lange sanoi. Näin ei tule kohdella läheisiä kumppaneita. Nyt voimme vain vastata äärimmäisen selkeästi ja päättäväisesti ja hyödyntää asemamme vahvuutta, Lange sanoi.

Langen mukaan Trumpin käytöstä ei voi hyväksyä. Hän sanoi, että EU kunnioittaa Yhdysvaltojen kanssa Skotlannissa viime vuonna tehtyä puitekauppasopimusta, jossa asetettiin 15 prosentin tuontitulli useimmille EU-tuotteille. Toimi esti hänen mukaansa suuremman kauppasodan.