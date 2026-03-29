Ranskassa poliisit tekivät lauantai-iltana kaksi uutta kiinniottoa Pariisin pommi-iskun yritykseen liittyen, syyttäjät kertoivat sunnuntaina.
Poliisi esti varhain lauantaina pommi-iskun suurpankki Bank of American edessä. Tutkintaa lähellä olevan lähteen mukaan poliisi otti teosta epäillyn alaikäisen kiinni tämän asetettua kotitekoisen räjähteen pankin ulkopuolelle.
Poliisilähteen mukaan paikalla oli toinenkin ihminen, joka vaikutti kuvanneen tilannetta puhelimellaan mutta pääsi pakenemaan kiinnioton yhteydessä.
Lähteen mukaan kiinni otettu epäilty sanoi, että hänet oli värvätty Snapchat-sovelluksen kautta tekemään pommi-isku 600 euron palkkiota vastaan.
Ranskan sisäministeri Laurent Nunez sanoi lauantaina Lähi-idän sodan saattaneen toimia vaikuttimena iskuyritykseen.