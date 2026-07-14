KuPS eteni tapahtumarikkaan ottelun jälkeen Mestarien liigan toiselle karsintakierrokselle kukistamalla Valdurin jatkoajan jälkeen yhteismaalein 4–3.
KuPS lähti otteluun erinomaisista lähtöasemista voitettuaan vierasottelun maalein 2–0. Ottelusta tuli kuitenkin kuopiolaisille vaikea.
Vardar aloitti kirinsä vajaan tunnin pelin jälkeen, kun pallo kimposi Saku Savolaisesta omaan maaliin.
Juuri ennen varsinaisen peliajan täyttymistä KuPSin niskaan kaadettiin saavillinen kylmää vettä, kun Brahima Magassa kaatoi Gerson Rodriguesin rangaistuspotkun arvoisesti.
Goran Zakaric upotti pallon alakulmaan ja venytti ratkaisun jatkoajalle.
Jatkoajallakin sattui ja tapahtui. KuPS meni johtoon 100. peliminuutilla, kun Bob Nii Armah iski pallon näyttävän suorituksen jälkeen verkkoon.
Vardar onnistui kuitenkin heti seuraavasta hyökkäyksestä. Ian Puleio nikkasi Zakaricin tarkan keskityksen rysään.
Vain tovi tästä ja KuPS karkasi yhteismaaleissa jälleen johtoon. Piotr Parzyszek iski pallon käsivirheestä tuomitusta rangaistuspotkusta takuuvarmasti maaliin ja löi KuPSin takaisin kiinni jatkopaikkaan.
Tämän jälkeen ei maaleja enää nähty, joten KuPS vei otteluparin yhteismaalein 4–3.
Toisella karsintakierroksella KuPS kohtaa voittajan azerbaidzhanilaisen Sabahin ja walesilaisen The New Saintsin välisestä otteluparista.