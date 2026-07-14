Ranskassa vietetään tänään maan kansallispäivää, jonka kunniaksi pääkaupunki Pariisin sydämessä järjestettiin mittava sotilasparaati.
Marssivien sotilaiden ohella paikalla nähtiin myös useiden sotilaslentokoneiden ylilennot.
Paraatia seuraamassa oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lisäksi muun muassa Suomen presidentti Alexander Stubb, joka osallistui päivää aiemmin Ukrainaa tukevien halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa.
Paraatissa ei edustettu vain Ranskan asevoimia, vaan myös monet liittolaismaat olivat lähettäneet edustajansa.
Myös Suomen lippu liehui Champs-Elyseellä.