Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen ydinasesopimus päättyy tällä viikolla.
Venäjä varoittaa "vaarallisen hetken" olevan käsillä.
Syynä on se, että Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen ydinaseiden valvontasopimus START raukeaa torstaina.
Venäjän kannasta kertoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov, jonka mukaan sopimuksen päättyminen on erittäin huono asia maailmanlaajuiselle turvallisuudelle.
Venäjän apulaisulkoministeri Sergei Ryabkov puolestaan sanoi, ettei Venäjä aio aloittaa uutta asevarustelua sopimuksen päättymisestä huolimatta.
Samalla hän kuitenkin sanoi Venäjän niin sanotun ydintriadin modernisoinnin olevan erittäin pitkällä. Ydintriadilla viitataan kolmeen tapaan laukaista ydinaseita eli maasta laukaistaviin ohjuksiin, sukellusveneisiin ja ilmavoimiin.
Viime viikolla Venäjä sanoi yhä odottavansa Yhdysvaltojen vastausta STARTin epäviralliseen jatkamiseen.
Ehdotuksen asiasta teki Venäjän presidentti Vladimir Putin, joka haluaa sopimukselle vuoden jatkoajan, Kreml sanoo.
START on viimeisestä Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen vielä voimassa oleva sopimus, joka rajoittaa ydinaseiden määrää.
Kremlin tiedottajan Peskovin mukaan ydinsopimuksen päättyminen voisi johtaa "vakavaan aukkoon" ydinaseiden sääntelyssä.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on suhtautunut julkisesti varsin kevyesti sopimuksen päättymiseen.
– Jos se päättyy, se päättyy. Sitten teemme paremman sopimuksen, Trump sanoi yhdysvaltalaislehti New York Timesille.
Trump on vaatinut Kiinan ottamista mukaan ydinasesopimukseen. Kiinalla on noin 600 ydinkärkeä, mutta määrä on kasvanut huomattavaa tahtia viime vuosina.
1 550 ydinkärjen rajoitus
Uusi START-sopimus solmittiin vuonna 2010 Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Sen allekirjoittivat Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama ja Venäjän presidentti Dmitri Medvedev.
Sopimuksen mukaan sen enempää Venäjällä kuin Yhdysvalloissa ei saa olla yli 1 550 strategista ydinkärkeä.
Siinä myös määritellään, montako strategista ydinkärkeä kumpikin osapuoli voisi käyttää poliittisesti ja sotilaallisesti tärkeitä kohteita vastaan ydinsodan syttyessä.
Ydinaseet ovat olleet korostetusti esillä viime vuosina. Venäjä on toistuvasti uhannut niiden käytöllä, jos länsimaat tukevat Kremlin näkökulmasta liikaa Ukrainaa.
Presidentti Alexander Stubb puolestaan sanoi viime marraskuussa maailman siirtyneen "uudelle ydinaseiden aikakaudelle", jossa ydinaseiden merkitys on kasvussa.
Stubb antoi kommenttinsa sen jälkeen, kun Trump sanoi Yhdysvaltojen aloittavan "ydinaseiden testaamisen". Yhdysvaltalaislähteet ovat väittäneet Venäjän ja Kiinan tehneen salassa ydintestejä.
Yhdysvallat ei ole toistaiseksi räjäyttänyt ydinkärkeä Trumpin lausunnon jälkeen.
Lue myös: Analyysi: Stubb julisti ydinaseiden aikakauden – tätä se tarkoittaa
3:50Presidentti Stubb tarkensi marraskuussa puheitaan ydinaseiden aikakaudesta.