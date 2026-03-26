Hyundain WRC-tallin ja sitä kautta myös vuoden 2024 maailmanmestarin Thierry Neuvillen tulevaisuus on hämärän peitossa.

Neuville on ajanut korealaisvalmistajan riveissä jo yli vuosikymmenen ajan. Menestystä on tullut paljon, mistä kirkkaimpana kruununa vuoden 2024 maailmanmestaruus. Osakilpailuvoittoja belgialaisen uralta löytyy 22 kappaletta ja palkintokorokesijoituksia 77.

37-vuotiaan belgialaisen urakka MM-sarjassa on kuitenkin mestaruusvuoden jälkeen ollut kaikkea muuta kuin nautintoa. Jo viime kaudella tulokset jäivät laihoiksi, eikä tämä vuosi ole tuonut toistaiseksi mukanaan ainakaan parempaa. Neuville mielisi vielä jatkaa ajamista, mutta haluaisi tiimiltään varmistuksen, miten Hyundai aikoo jatkaa lajissa vai jatkaako ollenkaan.

– Mikä on henkilökohtainen tulevaisuuteni? Minulla ei ole tässä vaiheessa mitään käsitystä. Olemme keskittyneet nykyiseen kauteen ja yritämme laittaa kaiken energiamme siihen. Saamme kauden aikana lisää tietoa, mikä auttaa hahmottamaan paremmin sekä lajin että omaa tulevaisuuttani, Neuville kertoo Belgian yleisradioyhtiö RTBF:n sivuilla.

– Motivaatio on edelleen olemassa, mutta kaiken täytyy tapahtua oikeissa olosuhteissa. Tavoitteiden on oltava todellisia ja halu voittaa pitää olla olemassa. On selvää, että minulla on vahva yhteys Hyundain kanssa, tallista on tullut minulle kuin perhe.

Neuville myös toivoo, että hänen tallinsa panostaisi enemmän rallin MM-sarjaan. Kiistatta WRC-tallin fokus on ollut hukassa sen jälkeen, kun korealaisvalmistaja ryhtyi panostamaan isosti WEC-ratasarjaan.

– Paras mahdollinen skenaario olisi, että merkki jatkaa WRC:ssä oikeilla resursseilla ja tavoitteilla. Olisi myös tärkeää tehdä joitakin muutoksia, jotta olisimme yhtä kilpailukykyisiä kuin aiemmin, Neuville miettii.

– Vaikka Hyundai päättäisi vetäytyä vuoden lopussa, he haluavat silti päättää vahvasti.

Rallin MM-sarjan tulevaisuus on toinen Neuvillenkin uran kannalta ratkaiseva kysymys. Sarjalle etsitään parhaillaan uutta promoottoria. Ensi kaudeksi tulevien uusien säätöjen toivotaan houkuttelevan uusia autonvalmistajia ja lisäävän kilpailua. Kovin suurta ryntäystä ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

Neuville myös kokee, että laji tarvitsee vanhoja tähtiään vielä muutaman kauden ajan, kun MM-sarja on isossa murroksessa.

– Lajin täytyy löytää uudelleen todellinen kehityssuunta. Meidän täytyy tavoittaa uusia yleisöjä eikä pelätä formaattien muuttamista. Olen tuonut usein esiin näkemykseni siitä, mitä lajista puuttuu. En tiedä, pääsemmekö koskaan siihen. Hyvä asia on se, että mestaruussarjan ostamisesta on kiinnostunut useampi taho, Neuville summaa.

– Se osoittaa, että WRC ei ole kuollut. Olemme tulossa eräänlaisen aikakauden loppuun. Halu olisi jatkaa. Mestaruussarja ei todennäköisesti halua, että tunnetut kuljettajat jättävät lajin. Heitä tarvitaan, koska heillä on tiettyä tunnettavuutta. Mestaruussarjan uudelleen rakentaminen täysin tuntemattomien kuljettajien varaan olisi mielestäni vielä vaikeampaa.