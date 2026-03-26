Helsingissä järjestetään torstaina kansainvälinen huippukokous. Mittavat turvatoimet aiheuttavat torstain aikana liikennehäiriöitä keskustan alueella.
Suomessa järjestetään tänään presidentti Alexander Stubbin isännöimä JEF-maiden huippukokous.
Presidentinlinnassa pidettävään kokoukseen osallistuvat presidentti Stubbin lisäksi muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson.
JEF eli Joint Expeditionary Force on Ison-Britannian johtama monenvälinen puolustusyhteistyökehys, jossa on mukana Ison-Britannian, Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi myös Alankomaat, Islanti, Latvia, Liettua, Tanska ja Viro.
JEF:iä on kuvailtu kymmenen turvallisuuspolitiikasta samanmielisen maan kerhoksi, joka pystyy tarvittaessa reagoimaan kriisitilanteisiin matalalla kynnyksellä ja Natoa nopeammin.
JEF-maiden edustajien lisäksi kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney.
10:17Näin Ulkopoliittisen instituutin Iro Särkkä kommentoi kokousta.