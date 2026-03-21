Toyotan emoyhtiön puheenjohtaja Akio Toyoda kommentoi Kalle Rovanperän veätytymistä Super Formula -kaudelta kilpailuosasto Gazoo Racingin tiedotteessa. Toyoda sanoo pysyvänsä Rovanperän tukena myös jatkossa.

Rovanperän osallistuminen Super Formula -kaudelle lyötiin jäihin kaksi viikkoa ennen kauden ensimmäistä osakilpailua. Syiden kerrottiin olleen terveydellisiä.

Tiedotteessa asiaa Morizo-kuljettajaidentiteettinsä takaa kommentoiva Toyoda kertoo tekemänsä päätöksen olleen raskas.

– Kysyin itseltäni, mitä se todella tarkoittaa, kun antaa hänen mennä vauhdin perässä, ja toisaalta mitä tarkoittaa suojella jotakuta, johon uskoo. Tasapainottelu näiden velvollisuuksien välillä johti siihen, että hänen osallistumisensa peruttiin.

Päätöksen kerrotaan syntyneen lääketieteellisten arvioiden ja neuvojen perusteella, ja osapuolet tekivät lopullisen päätöksen yhdessä.

Terveysasioita ei tiedotteessa avata sen tarkemmin. Toyoda kommentoi tätä puolta vain lyhyesti.

– Kaikesta intohimosta ja edistyksestä huolimatta hänen kehollaan oli vaikeuksia pysyä mukana.

Super Formula -autoja pidetään yleisesti toiseksi nopeimpina yksipaikkaisina heti Formula ykkösten jälkeen. Niiden heittämä fyysinen haaste kuljettajalle on esimerkiksi ajoasennon vuoksi hyvin toisenlainen kuin rallissa.

Joulukuussa Rovanperä joutui jättämään ensimmäiset talvitestit kesken, kun hänellä diagnosoitiin ensimmäisen testisession jälkeen hyvänlaatuinen asentohuimaus. Terveyskirjaston mukaan vaiva kestää keskimäärin 10 viikkoa, mutta voi kestää huomattavasti pidempäänkin.

Kun Rovanperän viime syksynä kertoi jättävänsä rallin MM-sarjan kaksinkertaisena maailmanmestarina ja siirtyvänsä tavoittelemaan unelmiaan ratapuolelle, hän ilmoitti lopulliseksi tavoitteekseen korkeimmalla mahdollisella tasolla eli F1-sarjassa kilpailemisen.

Super Formulan lisäksi Rovanperän suunnitelmiin tälle kaudelle sisältyi laaja testiohjelma F2-autolla, ja ensi kaudeksi tähtäimessä olikin siirto F2-sarjaan. Manageri Timo Jouhkin mukaan koko rata-autoiluprojekti on "periaatteessa Toyotan rahoittama".

Niin Rovanperä itse kuin Toyodakin korostavat, ettei projekti suinkaan tule jäämään tähän.

– Uskokaa vain, että hänen rata-ajohaasteensa on kaikkea muuta kuin ohi. Hänen rakkautensa autoja kohtaan ja hänen palonsa tulla yhä nopeammaksi eivät katoa. Aion pysyä hänen rinnallaan – enkä vain kanssakuljettajana vaan myös tiimikaverina, joka uskoo häneen koko sydämellään, Toyoda lausuu.