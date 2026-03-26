- Lämmitä uuni 180 asteeseen.
- Vatkaa valkuaiset pehmeäksi vaahdoksi sähkövatkaimella. Lisää sokeria lusikallinen kerrallaan koko ajan vatkaten, kunnes marenki on kiiltävää ja sokerikiteet ovat täysin sulaneet. Lisää joukkoon siivilöity kaakaojauhe, pieneksi paloiteltu suklaa sekä balsamietikka. Nostele varovasti nuolijalla kaikki ainekset sekaisin.
- Kaada marenkiseos leivinpaperin päälle ympyrän muotoiseksi keoksi. Tasoita pinta ja reunat kevyesti. Voit halutessasi pursottaa seoksen leivinpaperille pursotinpussilla ja koristeellisella tyllalla.
- Laita pelti uuniin ja alenna lämpö heti 150 asteeseen. Paista kiertoilmalla noin 60 minuuttia.
- Pavlova on valmis, kun sen pinta on rapea mutta sisus vaahtokarkkimaisen pehmeä. Anna jäähtyä kokonaan.
- Mittaa mascarponevaahdon ainekset kulhoon ja vispaa tasaiseksi paksuksi vaahdoksi. Voit käyttää sähkövatkainta tai yleiskonetta.
- Levitä pavlovan päälle mascarponevaahto ja koristele granaattiomenan siemenillä sekä suklaalla.
Resepti: Erika Poussa (Bakerika, Tammi 2026)